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16 июня 2017, 11:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Монако» объявил о переходе 20-летнего защитника «Лиона» Гаспара

Защитник Жорди Гаспар, являющийся воспитанником «Лиона», продолжит карьеру в «Монако».

Защитник <span class=error>Жорди</span> <span class=error>Гаспар</span> являющийся воспитанником Лиона продолжит карьеру в Монако. Увеличить
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.

20-летний защитник подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. «Монако» Жорди Гаспар достался бесплатно. Контракт француза истёк и «Лион» не стал его продлевать.

В минувшем сезоне Гаспар принял участие в 6 официальных матчах за «Лион» и отдал 1 результативный пас. Примечательно, что новичок «Монако» дважды появился в основном составе «Лиона» в чемпионате Франции и оба раза «ткачи» проиграли.

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