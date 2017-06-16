«Монако» объявил о переходе 20-летнего защитника «Лиона» Гаспара
Защитник Жорди Гаспар, являющийся воспитанником «Лиона», продолжит карьеру в «Монако».
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20-летний защитник подписал контракт, рассчитанный до 2020 года. «Монако» Жорди Гаспар достался бесплатно. Контракт француза истёк и «Лион» не стал его продлевать.
В минувшем сезоне Гаспар принял участие в 6 официальных матчах за «Лион» и отдал 1 результативный пас. Примечательно, что новичок «Монако» дважды появился в основном составе «Лиона» в чемпионате Франции и оба раза «ткачи» проиграли.
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