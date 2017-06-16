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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30092795/
16 июня 2017, 11:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Куртуа отклонил первое предложение «Челси» о продлении контракта

Руководство «Челси» начало переговоры с голкипером Тибо Куртуа о продлении контракта.

Руководство <span class=error>Челси</span> начало переговоры с голкипером <span class=error>Тибо</span> <span class=error>Куртуа</span> о продлении контракта. Увеличить
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Daily Mail пишет, что лондонцы сделали 25-летнему бельгийцу первое предложение, но Куртуа отклонил его.

За ситуацией следит «Реал», который готов побороться за игрока. В январе этого года мадридцы уже предлагали «Челси» € 30 млн.

Ранее сообщалось, что лондонцы готовы платить Тибо Куртуа около € 234 тыс. в неделю. Контракт бельгийского футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. В Англии Куртуа играет с 2011 года.

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