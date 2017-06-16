Куртуа отклонил первое предложение «Челси» о продлении контракта
Руководство «Челси» начало переговоры с голкипером Тибо Куртуа о продлении контракта.
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Daily Mail пишет, что лондонцы сделали 25-летнему бельгийцу первое предложение, но Куртуа отклонил его.
За ситуацией следит «Реал», который готов побороться за игрока. В январе этого года мадридцы уже предлагали «Челси» € 30 млн.
Ранее сообщалось, что лондонцы готовы платить Тибо Куртуа около € 234 тыс. в неделю. Контракт бельгийского футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. В Англии Куртуа играет с 2011 года.
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