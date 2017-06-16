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16 июня 2017, 11:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Роналду сообщил Пересу, что покидает «Реал» из-за обвинений в невыплате налогов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду намерен покинуть свой нынешний клуб, утверждает A Bola.

Нападающий мадридского Реала <span class=error>Криштиану</span> <span class=error>Роналду</span> намерен покинуть свой нынешний клуб утверждает A <span class=error>Bola</span>. Увеличить
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Согласно информации источника, желание футболиста сборной Португалии обусловлено последними событиями, связанными с обвинениями испанской прокуратуры в его адрес. Роналду настроен решительно, и его позиция обсуждению не подлежит, о чём он уже сообщал президенту «Королевского клуба» Флорентино Пересу.

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что футболист сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании.

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