Казахстанец будет работать тренером обидчика «Актобе» в еврокубках

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Совсем недавно этот 49-летний специалист в составе тренерского штаба «Балмаз Камилла» вывел эту дружину в сильнейший дивизион чемпионата Венгрии. Но теперь вслед за главным тренером Тамашем Фечко казахстанец перебрался в МТК. Который, напомним, встречался прошлым летом в квалификации Лиги Европы с казахстанским «Актобе» (1:1 и 2:0 в пользу венгров).