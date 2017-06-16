Казахстанец будет работать тренером обидчика «Актобе» в еврокубках
Как стало известно Sports.kz, воспитанник алматинского футбола Сергей Пацай подписал контракт с венгерским «МТК Будапешт» на два года и будет трудиться там в качестве тренера команды.
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Совсем недавно этот 49-летний специалист в составе тренерского штаба «Балмаз Камилла» вывел эту дружину в сильнейший дивизион чемпионата Венгрии. Но теперь вслед за главным тренером Тамашем Фечко казахстанец перебрался в МТК. Который, напомним, встречался прошлым летом в квалификации Лиги Европы с казахстанским «Актобе» (1:1 и 2:0 в пользу венгров).
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