«Антальяспор» намерен заполучить трех игроков «Милана»
Президент «Антальяспора» Али Шафак Озтюрк подтвердили, что клуб хочет заполучить трех игроков «Милана».
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Турецкий клуб ведет переговоры с Хосе Сосой, Юраем Куцку и Габриэлем Палеттой.
— Мы провели встречи с несколькими итальянскими клубами и, возможно, летом будет несколько игроков из Италии, — цитирует Sky Sport Italia Озтюрка. — Мы работаем над приобретением Сосы, Куцки и Палетты, однако у «Милана» есть еще несколько очень хороших игроков.
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