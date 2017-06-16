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16 июня 2017, 10:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Антальяспор» намерен заполучить трех игроков «Милана»

Президент «Антальяспора» Али Шафак Озтюрк подтвердили, что клуб хочет заполучить трех игроков «Милана».

Президент Антальяспора Али <span class=error>Шафак</span> Озтюрк подтвердили что клуб хочет заполучить трех игроков Милана. Увеличить
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Турецкий клуб ведет переговоры с Хосе Сосой, Юраем Куцку и Габриэлем Палеттой.

— Мы провели встречи с несколькими итальянскими клубами и, возможно, летом будет несколько игроков из Италии, — цитирует Sky Sport Italia Озтюрка. — Мы работаем над приобретением Сосы, Куцки и Палетты, однако у «Милана» есть еще несколько очень хороших игроков.

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