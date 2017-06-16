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16 июня 2017, 10:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гиггз не против стать новым наставником «Саутгемптона»

Бывший полузащитник и тренер «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз заинтересован в работе главным тренером «Саутгемптона», сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что валлиец, который покинул тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» в 2016 году, желает начать самостоятельную тренерскую карьеру.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель решил отказаться от предложения возглавить «Саутгемптон».

В СМИ сообщалось, что в числе кандидатов на пост нового наставника «святых» бывший главный тренер «Байера» Роджер Шмидт и аргентинский специалист Маурисио Пеллегрино.

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