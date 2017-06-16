«ПСЖ» не рассчитывает на Сиригу и ведёт переговоры о расторжении контракта

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Руководство французского клуба сообщило 30-летнему футболисту, что не рассчитывает на него. L’Equipe пишет, что стороны ведут переговоры о расторжении контракта, который действует до лета 2018 года.

Сальваторе Сиригу играет в «ПСЖ» с 2011 года, куда перебрался из «Палермо».

Источник отмечает, что на место итальянца «ПСЖ» может приобрести 18-летнего вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму. Сообщается, что агент футболиста, который накануне отказался продлевать контракт, предложил услуги своего клиента парижанам.