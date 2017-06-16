Касильяс может остаться в «Порту», если согласится на снижение зарплаты
Будущее голкипера «Порту» Икера Касильяса в его нынешнем клубе продолжает оставаться неясным, сообщает AS.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бывший страж ворот мадридского «Реала» может продолжить выступление в португальском клубе и продлить свой контракт, но для этого необходимо, чтобы он согласился на снижение зарплаты. «Порту» в данный момент испытывает финансовые трудности, и Касильясу нужно будет отказаться от € 1,5 млн в год.
В услугах Касильяса заинтересован не один клуб. Видеть его в своих рядах хотели бы «ПСЖ», «Севилья», «Наполи» и турецкий «Антальяспор».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter