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16 июня 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Касильяс может остаться в «Порту», если согласится на снижение зарплаты

Будущее голкипера «Порту» Икера Касильяса в его нынешнем клубе продолжает оставаться неясным, сообщает AS.

Будущее голкипера Порту <span class=error>Икера</span> Касильяса в его нынешнем клубе продолжает оставаться неясным сообщает AS. Увеличить
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Бывший страж ворот мадридского «Реала» может продолжить выступление в португальском клубе и продлить свой контракт, но для этого необходимо, чтобы он согласился на снижение зарплаты. «Порту» в данный момент испытывает финансовые трудности, и Касильясу нужно будет отказаться от € 1,5 млн в год.

В услугах Касильяса заинтересован не один клуб. Видеть его в своих рядах хотели бы «ПСЖ», «Севилья», «Наполи» и турецкий «Антальяспор».

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