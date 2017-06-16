Касильяс может остаться в «Порту», если согласится на снижение зарплаты

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Бывший страж ворот мадридского «Реала» может продолжить выступление в португальском клубе и продлить свой контракт, но для этого необходимо, чтобы он согласился на снижение зарплаты. «Порту» в данный момент испытывает финансовые трудности, и Касильясу нужно будет отказаться от € 1,5 млн в год.

В услугах Касильяса заинтересован не один клуб. Видеть его в своих рядах хотели бы «ПСЖ», «Севилья», «Наполи» и турецкий «Антальяспор».