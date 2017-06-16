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16 июня 2017, 10:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Наставник «Барселоны» Вальверде рассчитывает на Алькасера и Андре Гомеша

Новый главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не намерен расставаться с нападающим Пако Алькасером и полузащитником Андре Гомешем, сообщает Mundo Deportivo.

Новый главный тренер Барселоны <span class=error>Эрнесто</span> <span class=error>Вальверде</span> не намерен расставаться с нападающим <span class=error>Пако</span> Алькасером и полузащитником <span class=error>Андре</span> <span class=error>Гомешем</span> сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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По ходу минувшего сезона испанские СМИ предполагали, что эти игроки могут покинуть стан каталонского клуба. Гомеш даже подвергался освистыванию на стадионе «Камп Ноу», однако Вальверде рассчитывает на обоих игроков.

Алькасер в минувшем сезоне принял участие в 21 матче чемпионата Испании, выйдя на поле в основном составе в 7 из них. Он стал автором 6 голов и 3 результативных передач. Гомеш в свою очередь сыграл в 30 матчах, отметившись 3 голами и одной голевой передачей.

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