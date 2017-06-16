«Реал» заинтересован в услугах Доннаруммы в сезоне-2018/19

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Согласно информации источника, испанский гранд хотел бы приобрести футболиста перед сезоном-2018/19, когда он получит статус свободного агента. Действующее соглашение 18-летнего игрока с россонери в силе до лета 2018 года, и он отклонил предложение клуба о продлении соглашения. Доннарумма не согласился на пролонгацию контракта, признавшись, что хочет играть за «Королевский клуб».

Сообщается также, что руководство и тренерский штаб «сливочных» окончательно отказались от идеи приобретения вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа, намереваясь сделать ставку на Доннарумму.