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16 июня 2017, 9:49 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Игорь Бугаев стал игроком «Иртыша»

Форвард сборной Молдовы Игорь Бугаев подписал контракт с «Иртышом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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32-летний нападающий Игорь Бугаев, известный казахстанским болельщикам по выступлениям за «Астану» и «Тобол», прибыл в расположение «Иртыша» и достиг договоренности о переходе в этот клуб. Форвард призван усилить атакующую линию «бело-синих», страдающую отсутствием должной результативности.

Интересно, что будучи игроком «Тобола», Бугаев получил казахстанское гражданство, но после завершения отношений с костанайцами, вернулся на родину и продолжил выступать за свою национальную сборную.

Помимо «Астаны» и «Тобола», Бугаев выступал за украинские «Черноморец» и «Металлург» из Запорожья. На родине же он защищал цвета «Тилигула» и «Дачии».

Напомним, что ранее с «Иртышом» подписали контракты казахстанский защитник Дамир Даутов, его коллега по амплуа Марио Маслач из Сербии, а его соотечественник Милош Стаменкович уже находится на стадии подписания соглашения с павлодарцами.

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