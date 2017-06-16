Белорусский «Шахтер» расстанется с Хижниченко
25-летний казахстанский нападающий Сергей Хижниченко покинет белорусский «Шахтер», сообщает pressball.by.
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В паузе, вызванной матчами сборных, Хижниченко покинул расположение клуба и до сих пор не вернулся из Казахстана.
Ему на смену в «Шахтер» уже прибыл полузащитник из Боснии и Герцеговины, с которым «горняки» намерены подписать контракт.
Напомним, ранее сообщалось, что Хижниченко может вернуться в карагандинский «Шахтер». В чемпионате Беларуси на счету форварда два гола в семи матчах. В солигорский клуб Хижниченко перешел в зимнее трансферное окно. При этом он не получил вызов в сборную Казахстана на матч отборочного цикла чемпионата мира-2018 с Данией, который прошел 10 июня в Алматы.
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