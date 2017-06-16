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16 июня 2017, 9:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро бразильский защитник Вильям перешел в «Вольфсбург»

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро бразильский защитник Вильям перешел из бразильского «Интернасьонала» в «Вольфсбург», сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба.

Олимпийский чемпион <nobr>Рио-де-Жанейро</nobr> бразильский защитник <span class=error>Вильям</span> перешел из бразильского <span class=error>Интернасьонала</span> в Вольфсбург сообщается на официальном сайте немецкого футбольного клуба. Увеличить
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Вильям подписал с «Вольфсбургом» контракт до 2022 года. Сумма трансфера не сообщается.

В сезоне 2016 года 22-летний футболист сыграл 25 матчей за «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии. На Олимпиаде-2016 в Рио он провел три матча за сборную Бразилии, которая в финале по пенальти победила команду Германии.

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