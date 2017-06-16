Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро бразильский защитник Вильям перешел в «Вольфсбург»

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Вильям подписал с «Вольфсбургом» контракт до 2022 года. Сумма трансфера не сообщается.

В сезоне 2016 года 22-летний футболист сыграл 25 матчей за «Интернасьонал» в чемпионате Бразилии. На Олимпиаде-2016 в Рио он провел три матча за сборную Бразилии, которая в финале по пенальти победила команду Германии.