Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством

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Итальянский специалист недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы и, по информации источника, может покинуть лондонский клуб из-за этого конфликта.

Mirror чуть ранее выступил с опровержением этих слухов, сославшись на руководство «Челси». Однако, Sky Sport Italia по-прежнему утверждает, что «ситуация гораздо серьёзнее, чем предполагается». В качестве возможной замены Конте упоминается Томас Тухель, в минувшем сезоне тренировавший дортмундскую «Боруссию».

Контракт Конте с «Челси» истекает в 2019 году. В конце мая сообщалось, что тренер продлит свои отношения с клубом после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2), однако официального объявления об этом пока так и не последовало.