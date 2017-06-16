Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством
Взаимоотношения главного тренера «Челси» Антонио Конте с руководством клуба ухудшились, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Itala.
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Видимо, что-то случилось...
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Итальянский специалист недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы и, по информации источника, может покинуть лондонский клуб
Mirror чуть ранее выступил с опровержением этих слухов, сославшись на руководство «Челси». Однако, Sky Sport Italia
Контракт Конте с «Челси» истекает в 2019 году. В конце мая сообщалось, что тренер продлит свои отношения с клубом после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2), однако официального объявления об этом пока так и не последовало.
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