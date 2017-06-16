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16 июня 2017, 1:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Источник: Конте может покинуть «Челси» из-за разногласий с руководством

Взаимоотношения главного тренера «Челси» Антонио Конте с руководством клуба ухудшились, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Itala.

Взаимоотношения главного тренера <span class=error>Челси</span> <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Конте</span> с руководством клуба ухудшились сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Itala. Увеличить
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Итальянский специалист недоволен тем, что не удовлетворены его трансферные запросы и, по информации источника, может покинуть лондонский клуб из-за этого конфликта.

Mirror чуть ранее выступил с опровержением этих слухов, сославшись на руководство «Челси». Однако, Sky Sport Italia по-прежнему утверждает, что «ситуация гораздо серьёзнее, чем предполагается». В качестве возможной замены Конте упоминается Томас Тухель, в минувшем сезоне тренировавший дортмундскую «Боруссию».

Контракт Конте с «Челси» истекает в 2019 году. В конце мая сообщалось, что тренер продлит свои отношения с клубом после финала Кубка Англии с «Арсеналом» (1:2), однако официального объявления об этом пока так и не последовало.

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