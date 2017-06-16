«Марсель» договорился с «Монако» о переходе Жермена

По информации L'Équipe, между клубами достигнута принципиальная договорённость по этому поводу. Сумма трансфера должна составить € 8−10 млн.

27-летний Жермен дал согласие на переход в «Марсель» и подпишет контракт сроком на четыре года.

Жермен оказался в системе «Монако» в 2005 году, а в 2009 году подписал первый профессиональный контракт.

В составе монегасков нападающий в общей сложности провёл 200 матчей, забил 49 мячей и отдал 21 голевую передачу.