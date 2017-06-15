Бывший банкир признал себя виновным по делу о коррупции в ФИФА

Арсуага в суде Нью-Йорка признался, что с 2010 года помогал отмывать деньги на тот момент президенту Аргентинской футбольной федерации Хулио Грондону. «Я глубоко сожалею о том, что сделал, мне очень стыдно», — сказал он. Арсуага был освобожден под залог в зале суда после признания вины, приговор должен быть вынесен 4 января 2018 года.

Как сообщил Арсуага, после смерти Грондона в 2014 году, он помог наследникам чиновника вывести деньги со счетов. За свои услуги Арсуага получил более $1 млн. Он помогал передавать взятки с помощью двух счетов, которые он создал в двух банках, где работал (Credit Suisse до 2012 года и Julius Baer 2012−2015). Дело Арсуага также расследуется швейцарскими властями, которые скоро предъявят свои обвинения.

Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча, вице-президент ФИФА Эухенио Фигередо, член исполкома Эдуардо Ли, бывший президент Бразильской конфедерации футбола Хосе Мария Марин, президент Федерации футбола Венесуэлы Рафаэль Эскевель.

Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице- президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.