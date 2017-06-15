Бывший банкир признал себя виновным по делу о коррупции в ФИФА
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Бывший сотрудник частной банковской компании Julius Baer аргентинец Хорхе Арсуага признал свою вину в деле о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает агентство Reuters.
Арсуага в суде
Как сообщил Арсуага, после смерти Грондона в 2014 году, он помог наследникам чиновника вывести деньги со счетов. За свои услуги Арсуага получил более $1 млн. Он помогал передавать взятки с помощью двух счетов, которые он создал в двух банках, где работал (Credit Suisse до 2012 года и Julius Baer 2012−2015). Дело Арсуага также расследуется швейцарскими властями, которые скоро предъявят свои обвинения.
Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся 27 мая 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны высокопоставленные чиновники организации, в том числе бывший директор по развитию ФИФА, бывший президент Федерации футбола Никарагуа Хулио Роча,
Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. По данным американского Минюста, за 24 года подозреваемые получили взяток на сумму около $150 млн. Вторая волна арестов началась в Цюрихе 3 декабря 2015 года, когда под стражу был взят бывший президент Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), бывший вице- президент ФИФА Альфред Хавит, а также глава Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) и вице- президент ФИФА Хуан Анхель Напоут из Парагвая. Всего по делу о коррупции в ФИФА проходят 42 человека.
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