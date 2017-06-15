«Эвертон» заплатит «Аяксу» € 30 млн за хавбека Классена

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По информации издания, 24-летний голландский футболист уже прибыл в Ливерпуль, чтобы уладить последние формальности своего перехода. Сумма трансфера составит £ 26 млн (€ 30 млн).

Классен является воспитанником «Аякса», за взрослую команду которого он дебютировал в 2011 году. Несмотря на юный возраст хавбек уже является капитаном клуба, вместе с которым в минувшем сезоне он дошёл до финала Лиги Европы.

На счету Классена 14 голов и девять результативных передач в 33 матчах завершившегося чемпионата Нидерландов, а также два мяча и голевая передача в 13 играх прошлого розыгрыша Лиги Европы.