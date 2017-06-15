5 футболистов, которые могут заменить Эдена Азара в «Челси»

Эдена Азара сватают в стан мадридского «Реала», а первая кандидатура на его место — Лоренцо Инсинье — не горит желанием переезжать в Лондон. О том, какие футболисты могли бы заменить бельгийского полузащитника в «Челси», мы поговорим прямо сейчас.

1. Янник Феррейра-Карраско, «Атлетико»

Неизвестно, что может сподвигнуть Диего Симеоне на расставание с одним из своих любимчиков, но так или иначе, Карраско — это отличная альтернатива Азару. С каждым последующим сезоном бельгиец все ярче раскрывает свой потенциал, что находит свое отражение в самом элементарном — статистике. В 35 матчах испанской Примеры 2016/17 Янник отличился 10 раз и отдал четыре голевые передачи. Быстрое перемещение из обороны в атаку является одним из главных козырей этого футболиста. Скоростные качества и умение грамотно открываться позволяют Карраско при контратаках быть ближе к воротам даже раньше нападающих.

Такой результативный бегунок мог бы очень пригодиться синим в будущем сезоне, а конкретно в Лиге чемпионов. В случае, если Конте соблюдет традицию, и в матчах плей-офф мы увидим легендарный «автобус», Янник Феррейра Карраско может стать ключевым звеном команды. Но пустит ли его на свою территорию Диего Коста, спросите вы? Тут бельгийцу помогут его испанско-португальские корни, и они явно найдут общий язык.

2. Тома Лемар, «Монако»

21-летний Тома Лемар провел выдающийся сезон, как и весь коллектив футбольного клуба «Монако». Выиграв национальный чемпионат и дойдя до полуфинала Лиги чемпионов, команда буквально влюбила в себя весь мир, наподобие Лестера прошлого сезона. Безусловно, неотъемлемую часть этого успеха занимает Лемар.

Молодой француз крайне универсален, что заставляет явно понервничать оборону любого соперника. Для Лемара не составляет проблем обвести один в один, один в два или три. Сильно пробить издали и забить, неважно, с игры или со стандарта. Совершить спринтерский забег по флангу и сделать точный навес в штрафную площадь. Скажем так — когда для Лемара нет проблем, проблемы появляются у соперников. Тома может стать разрывом шаблонного левого фланга «Челси» последних лет. Педро, Шюррле, Азар — все правши и все действовали весьма предсказуемо, смещаясь в центр, перекладывая под правую и пробивая по воротам. Но освежил бы Лемар лондонскую команду, мы можем только гадать.

3. Эмиль Форсберг, «РБ Лейпциг»

Еще один футболист, который буквально год назад был мало кому известен, но сезон 2016/17 послужил отправной точкой в его карьере. Шведский левый вингер стал главным диспетчером «РБ Лейпциг» и лучшим ассистентом Бундеслиги, отдав 19 голевых передач в 27 матчах. Форсберг великолепно владеет обеими ногами, что позволяет ему перемещаться с фланга на фланг и, периодически, играть на позиции под нападающим.

Безусловно, Эмиль это не прямая замена Азару, поскольку швед явно уступает бельгийцу в скорости, технике, резвости. Но это не мешает скандинаву быть одним из самых перспективных фланговых игроков Европы. У него есть отличная игра в корпус, напор, умение вовремя отдать длинную или короткую передачу и поразить ворота противника обводящим ударом. С уходом Эдена Азара, «Челси» будет не хватать штатного футболиста на стандартах, коим может стать Эмиль Форсберг. А если ему и не будет хватать скорости, то на помощь всегда придет мобильный Маркос Алонсо. В любом случае, если «Челси и нацелится на шведа, им необходимо будет побороться за него с «Миланом», который недавно проявил интерес.

4. Дрис Мертенс, «Наполи»

Последний и самый возрастной и опытный игрок нашего списка — Дрис Мертенс. Игрок, который больше всего напоминает Эдена Азара по стилю игры, росту и телосложению. Его 30-летний соотечественник из «Наполи», хотя и играет номинального вингера, часто оказывается на позиции нападающего. Эта тяга быть на острие атаки и позволила Мертенсу в сезоне 2016/17 за 28 игр забить 28 голов. Если не вдаваться в подробности, то у бельгийца на каждый матч по голу. Какой еще игрок может похвастаться такой результативностью? Да, безусловно, в Италии сейчас не столь сильный чемпионат, чем раньше и, приехав в Англию или Германию, Дрис бы не показывал подобную игру. Но это лишь предположения. Возможно, находясь на пике своей формы, Мертенс бы не только заменил Азара в «Челси», а по-настоящему бы усилил команду. Однако встает вопрос: а нужен ли Конте подобный и, к тому же, возрастной бельгиец?

5. Евгений Коноплянка, «Шальке»

Ведущий игрок сборной Украины и одна из самых обсуждаемых персон летнего трансферного окна 2017 года — так можно вкратце описать Евгения Коноплянку на данный момент. Первое давно далеко не секрет уже не только в странах СНГ, но и во всем мире. Касательно второго можно говорить долго. Не раздувая эту тему на всю страницу, прорезюмируем так: перспективный футболист протирал скамейку половину сезона, вследствие чего захотел покинуть клуб, кинув пару недобрых слов на прощание в адрес Вайнцирля (уже бывшего главного тренера «Шальке»). Сейчас украинец находится под пристальным вниманием 31-летнего Доменико Тедеско, но пока неизвестно, разглядит ли молодой тактик в Коноплянке игрока основы и оставит ли в клубе вообще.

Поэтому у нас есть все основания предполагать, что Евгений может занять вакантное место левого полузащитника «Челси». Сложно сказать, как он чувствовал бы себя в АПЛ, смог ли бы сжиться с игроками команды, подстроиться под стиль игры Конте и, наконец, прервать не самую удачную серию выступлений в ведущих чемпионатах Европы.