Защитник сборной Бразилии перешел в «Вольфсбург»
Как сообщает
пресс-служба «Вольфсбурга», состав немецкого клуба пополнил защитник Виллиам, который ранее выступал за бразильский «Интернасьонал».
Отмечается, что контракт 22-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2022 года. При этом финансовые условия трансфера не разглашаются.
Напомним, бразилец провел за «Интернасьонал» 60 матчей. В составе олимпийской сборной защитник выиграл турнир в Рио летом 2016 года.
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