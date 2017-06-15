Защитник сборной Бразилии перешел в «Вольфсбург»

Отмечается, что контракт 22-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2022 года. При этом финансовые условия трансфера не разглашаются.

Напомним, бразилец провел за «Интернасьонал» 60 матчей. В составе олимпийской сборной защитник выиграл турнир в Рио летом 2016 года.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="de" dir="ltr">Die Wölfe verpflichten <a href="https://twitter.com/hashtag/William?src=hash">#William</a> von <a href="https://twitter.com/SCInternacional">@SCInternacional</a>. Der Rechtsverteidiger unterschreibt bis 2022. Willkommen! ➡️ <a href="https://t.co/zG5SzcoPAl">https://t.co/zG5SzcoPAl</a> <a href="https://t.co/VKKkMEDt27">pic.twitter.com/VKKkMEDt27</a></p>— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) <a href="https://twitter.com/VfL_Wolfsburg/status/875368755307696128">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>