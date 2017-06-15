Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30089288/
15 июня 2017, 23:21 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Защитник сборной Бразилии перешел в «Вольфсбург»

Как сообщает пресс-служба «Вольфсбурга», состав немецкого клуба пополнил защитник Виллиам, который ранее выступал за бразильский «Интернасьонал».

Отмечается, что контракт 22-летнего игрока с «волками» рассчитан до 2022 года. При этом финансовые условия трансфера не разглашаются.

Напомним, бразилец провел за «Интернасьонал» 60 матчей. В составе олимпийской сборной защитник выиграл турнир в Рио летом 2016 года.

Сборная Бразилии
Новости Матчи Состав Статистика
Вольфсбург
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
15 июня

Как горел стадион, построенный к Чемпионату мира (Видео)

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Ивелин Попов меняет «Спартак» на «Локомотив»? Таблица трансферов РФПЛ