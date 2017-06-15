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15 июня 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Денис Черышев: Отпуска у меня не будет, работаю по шесть часов в день

Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев в интервью испанским журналистам рассказал о своем состоянии.

Полузащитник Вильярреала Денис <span class=error>Черышев</span> в интервью испанским журналистам рассказал о своем состоянии. Увеличить
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Напомним, воспитанник мадридского «Реала» с 2016 года испытывает проблемы с четырехглавой мышцей бедра. Россиянин перенес операцию, но по ходу минувшего сезона у него вновь возникли проблемы со здоровьем. Футболист в последний раз выходил на поле в марте этого года.

— Каждый день трачу по шесть часов на восстановление, — говорит Черышев. — Думаю, отпуска у меня почти не будет. Сейчас мне нужно работать над собой, поскольку я хочу вернуться в общую группу, как можно скорее. Важно сделать это, будучи в отличном состоянии. Сейчас все игроки «Вильярреала» находятся в отпуске. У меня времени на отдых просто нет.

Мне было очень тяжело на начальном этапе восстановления. Тогда я не мог даже ходить, — рассказывает Денис. — Но когда я приступил к работе в тренажерном зале — многое поменялось. Стало проще. Начинаешь работать и фокусируешься только на возвращении. Да, я знал, что меня ждет непростое время, но при этом верил, что все это можно преодолеть.

— Чему научил меня минувшим сезон? В первую очередь — борьбе с негативом. Я продолжаю улыбаться, несмотря на все проблемы. Мне кажется, в жизни очень важно сохранять позитивный настрой. Мы, футболисты, настоящие счастливчики. У нас свой жизненный путь, но при этом нужно понимать, что травмы — неотъемлемая часть спорта. С этим просто нужно смириться.

— Многие говорят, что мое возвращение на поле — летнее приобретение «Вильярреала»? Да, это так. Я — приобретение клуба на следующий сезон. Повторюсь, сейчас я думаю лишь о возвращении на поле. Прекрасно знаю, на что способен, фанаты «Вильярреала» — тоже. Самое главное — восстановиться, но чтобы это сделать нужно работать каждый день. Однако, если бы сезон начался уже завтра, я был бы самым счастливым человеком на земле, — заявил Черышев в интервью AS.

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