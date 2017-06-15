Футболисты «Городеи» принимали на своем поле гостей из «Гомеля» и разошлись миром — 0:0.

На поле ФК «Минск» столичные «Крумкачы» сыграли вничью со «Слуцком» — 1:1.

В первом поединке сегодняшнего игрового дня гродненский «Неман» у себя дома взял верх над «Минском» — 3:1.

Голевой дубль Филиппа Рудика помог «Неману» победить футболистов «Минска’Игра в Гродно прошла под знаком превосходства хозяев. На 21-й минуте игры Валерий Жуковский забил первый гол, а после перерыва голевой дубль оформил Филипп Рудик, отличившийся на 51-й и 62-й минутах встречи.

Главные фавориты национального первенства свои встречи 12-го тура проведут в пятницу, 16 июня. Лидер турнира солигорский «Шахтер» сыграет в Могилеве с «Днепром», идущий вторым борисовский БАТЭ в Новополоцке встретится с «Нафтаном», минское «Динамо», занимающее 3-е место, примет «Ислочь», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо».

Последний поединок этого тура пройдет 17 июня — «Витебск» примет у себя дома мозырскую «Славию».

Сейчас положение в группе лидеров таково: «Шахтер» — 26 очков (11 матчей; разница мячей — 16−5), БАТЭ — 23 (11; 18−7), «Динамо» (Минск) — 22 (11; 13−5), «Слуцк» — 22 (12; 15−8), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (11; 13−10). В бомбардирской гонке лидирует Павел Савицкий из «Немана», забивший 7 мячей.