Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евро

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации источника, английский клуб продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом», который владеет правами на игрока.

Отмечается, что зарплата 24-летнего нападающего в стане «красных дьяволов» составит 12 млн евро за сезон, а соглашение будет рассчитано на 4 года.

Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят выручить с продажи своего воспитанника не менее 90 млн евро.