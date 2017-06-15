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15 июня 2017, 22:17 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Мората заработает в «Манчестер Юнайтед» 48 млн евро

Как сообщает Sky Italia, форвард сборной Испании Альваро Мората согласовал с «Манчестер Юнайтед» условия личного контракта.

Как сообщает Sky Italia форвард сборной Испании <span class=error>Альваро</span> <span class=error>Мората</span> согласовал с Манчестер Юнайтед условия личного контракта. Увеличить
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По информации источника, английский клуб продолжает вести переговоры с мадридским «Реалом», который владеет правами на игрока.

Отмечается, что зарплата 24-летнего нападающего в стане «красных дьяволов» составит 12 млн евро за сезон, а соглашение будет рассчитано на 4 года.

Ранее сообщалось, что «сливочные» хотят выручить с продажи своего воспитанника не менее 90 млн евро.

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