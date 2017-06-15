Джан согласовал условия нового контракта с «Ливерпулем»

Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года. При этом зарплата футболиста составит около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что 23-летний немец во время летнего трансферного она может перейти «Ювентус». Также интерес к игроку проявлял «ПСЖ».

В минувшем сезоне Джан, выступающий за «красных» с 2014 года, провез в составе мерсисайдцев 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две голевые передачи.