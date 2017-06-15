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15 июня 2017, 21:49 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Джан согласовал условия нового контракта с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан согласовал условия нового контракта с «Ливерпулем», утверждает Tuttomercatoweb.

Соглашение с хавбеком рассчитано до 2021 года. При этом зарплата футболиста составит около 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Ранее сообщалось, что 23-летний немец во время летнего трансферного она может перейти «Ювентус». Также интерес к игроку проявлял «ПСЖ».

В минувшем сезоне Джан, выступающий за «красных» с 2014 года, провез в составе мерсисайдцев 40 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал две голевые передачи.

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