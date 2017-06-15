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15 июня 2017, 21:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Клаудио Раньери: Очень рад стать тренером «Нанта»

Новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери признался, что рад возглавить французскую команду. Сегодня 65-летний итальянец подписал двухлетнее соглашение с «канарейками».

Новый главный тренер Нанта <span class=error>Клаудио</span> <span class=error>Раньери</span> признался что рад возглавить французскую команду. Увеличить
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— Я очень рад стать тренером «Нанта», — цитирует пресс-служба клуба Раньери. — Это известная команда в мире. Я встречался с президентом Вальдемаром Кита, он был полон энтузиазма. В клубе есть много хороших молодых игроков. Убежден, что нас ждет хороший чемпионат.

— Как протекали переговоры с президентом?

— Дискуссии проходили очень хорошо. Я оценил его энтузиазм. Тот факт, что клуб стал седьмым в прошлом сезоне говорит о том, что в команде есть качественные игроки. Я привык упорно работать, чтобы добиться результата.

— Поклонники «Нанта» с нетерпением ждут вас. Вам есть, что им сказать?

— Да. Вместе мы должны работать, чтобы обеспечить хорошие результаты. Я рассчитываю на болельщиков.

Нант
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