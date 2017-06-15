Клаудио Раньери: Очень рад стать тренером «Нанта»
Новый главный тренер «Нанта» Клаудио Раньери признался, что рад возглавить французскую команду. Сегодня 65-летний итальянец подписал двухлетнее соглашение с «канарейками».
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Видимо, что-то случилось...
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— Я очень рад стать тренером «Нанта», — цитирует
— Как протекали переговоры с президентом?
— Дискуссии проходили очень хорошо. Я оценил его энтузиазм. Тот факт, что клуб стал седьмым в прошлом сезоне говорит о том, что в команде есть качественные игроки. Я привык упорно работать, чтобы добиться результата.
— Поклонники «Нанта» с нетерпением ждут вас. Вам есть, что им сказать?
— Да. Вместе мы должны работать, чтобы обеспечить хорошие результаты. Я рассчитываю на болельщиков.
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