Клаудио Раньери: Очень рад стать тренером «Нанта»

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— Я очень рад стать тренером «Нанта», — цитирует пресс-служба клуба Раньери. — Это известная команда в мире. Я встречался с президентом Вальдемаром Кита, он был полон энтузиазма. В клубе есть много хороших молодых игроков. Убежден, что нас ждет хороший чемпионат.

— Как протекали переговоры с президентом?

— Дискуссии проходили очень хорошо. Я оценил его энтузиазм. Тот факт, что клуб стал седьмым в прошлом сезоне говорит о том, что в команде есть качественные игроки. Я привык упорно работать, чтобы добиться результата.

— Поклонники «Нанта» с нетерпением ждут вас. Вам есть, что им сказать?

— Да. Вместе мы должны работать, чтобы обеспечить хорошие результаты. Я рассчитываю на болельщиков.