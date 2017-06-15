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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30088390/
15 июня 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | БЕЛТА

Голевой дубль Филиппа Рудика помог «Неману» победить футболистов «Минска»

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В первом матче 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси гродненский «Неман» обыграл у себя дома «Минск» со счетом 3:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра в Гродно прошла под знаком превосходства хозяев. На 21-й минуте игры Валерий Жуковский забил первый гол, а после перерыва голевой дубль оформил Филипп Рудик, отличившийся на 51-й и 62-й минутах встречи. Только пропустив 3 мяча, минчане сумели отквитать один гол после удара Дмитрия Бессмертного на 65-й минуте поединка.

Позже завершатся еще две встречи этого тура: «Городея» — «Гомель» и «Крумкачы» (Минск) — «Слуцк».

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