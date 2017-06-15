Слуцкий рассказал о трансферных планах «Халл Сити»
Новый главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий отметил, что рассчитывает укрепить состав команды
шестью-семью новичками.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
© Reuters
«Нам нужен центральный защитник — может быть, и два. Также ищем левого защитника, двух нападающих, ещё одного игрока в группу атаки. Думаю, в целом нам нужно
В предстоящем сезоне «Халл Сити» выступит в Чемпионшипе. Ранее российский специалист признался, что рассчитывает взять в аренду нескольких игроков «Челси».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter