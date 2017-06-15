Слуцкий рассказал о трансферных планах «Халл Сити»

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«Нам нужен центральный защитник — может быть, и два. Также ищем левого защитника, двух нападающих, ещё одного игрока в группу атаки. Думаю, в целом нам нужно шесть-семь новичков», — сказал Слуцкий в интервью пресс-службе «тигров».



В предстоящем сезоне «Халл Сити» выступит в Чемпионшипе. Ранее российский специалист признался, что рассчитывает взять в аренду нескольких игроков «Челси».