«Милан» официально объявил, что не будет продлевать контракт с Доннаруммой
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма не продлит своё соглашение с клубом. Об этом сообщил директор клуба Марко Фассоне.
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«Агент игрока Мино Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с «Миланом».
Мы сделали хорошее предложение. Игрок оценил его и сделал несколько поправок не только экономического характера. Доннарумма сообщил нам о нежелании продления контракта. Таким образом, его время в «Милане» подойдёт к концу 30 июня 2018 года.
Решение Джанлуиджи нас удивило. Надеялись, что он станет голкипером, который поведёт за собой «Милан» в будущее. Естественно, его решение оставило горький привкус во рту, но нам нужно двигаться дальше", — цитирует Фассоне Football Italia.
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