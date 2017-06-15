«Милан» официально объявил, что не будет продлевать контракт с Доннаруммой

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«Агент игрока Мино Райола сообщил нам, что Доннарумма принял окончательное решение не продлевать контракт с «Миланом».

Мы сделали хорошее предложение. Игрок оценил его и сделал несколько поправок не только экономического характера. Доннарумма сообщил нам о нежелании продления контракта. Таким образом, его время в «Милане» подойдёт к концу 30 июня 2018 года.

Решение Джанлуиджи нас удивило. Надеялись, что он станет голкипером, который поведёт за собой «Милан» в будущее. Естественно, его решение оставило горький привкус во рту, но нам нужно двигаться дальше", — цитирует Фассоне Football Italia.