«Лестер» приобрёл у «Халл Сити» Магира за € 20 млн

Контракт между «лисами» и 24-летним игроком рассчитан на пять лет. Гарри провёл в минувшем сезоне английской Премьер-лиги 29 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Он также выступал за «Уиган» и «Шеффилд Юнайтед».



«Халл Сити» недавно объявил, что новым главным тренером команды в новом сезоне будет россиянин Леонид Слуцкий. «Тигры» выступят в Чемпионшипе.