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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30087521/
15 июня 2017, 19:00 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лестер» приобрёл у «Халл Сити» Магира за € 20 млн

«Лестер Сити» официально объявил о переходе защитника «Халл Сити» Гарри Магира. По данным британских СМИ, сумма трансфера составила около € 20 млн.

Контракт между «лисами» и 24-летним игроком рассчитан на пять лет. Гарри провёл в минувшем сезоне английской Премьер-лиги 29 матчей, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами. Он также выступал за «Уиган» и «Шеффилд Юнайтед».

«Халл Сити» недавно объявил, что новым главным тренером команды в новом сезоне будет россиянин Леонид Слуцкий. «Тигры» выступят в Чемпионшипе.

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