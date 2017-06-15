Виктор Линделеф: Знаю, как тяжело мне придется в «Манчестер Юнайтед»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Здесь очень много сильных защитников, — говорит игрок сборной Швеции. — В любом случае, я переехал на «Олд Траффорд», чтобы помочь команде. Сделаю все, что в моих силах. Всегда хорошо иметь в своем распоряжении несколько сильных исполнителей на одну позицию, поэтому наша конкуренция пойдет только на пользу.

Когда ты меняешь обстановку, нужно адаптироваться к новым условиям, — продолжает Линделеф. — Однако, мне комфортно в новом клубе. Уверен в своих силах, но я знаю, как тяжело придется в Англии. В любом случае, я с нетерпением жду начала нового сезона.

Всю жизнь я мечтал выступать в премьер-лиге, — продолжает новичок «красных дьяволов». — «Юнайтед» входит в число самых сильных клубов Европы. Они всегда хотят побеждать. То же самое можно сказать и обо мне. Именно за этим я приехал на «Олд Траффорд». Думаю, жизнь каждого игрока серьезно меняется после перехода в такую команду.

Моуринью? У нас состоялся разговор, и я всем доволен, — рассказывает Виктор. — Мне было очень важно услышать его точку зрения. Конечно, Жозе — отличный тренер. Я очень рад поработать с ним.

Сейчас очень важно пройти предсезонную подготовку на отлично. Мне нужно познакомиться поближе со стилем игры «Юнайтед». То же самое касается и партнеров по клубу. Нам нужно наладить контакт.

«Олд Траффорд»? Думаю, меня ждет самый настоящий сюрприз. Раньше я смотрел матчи «МЮ» только по телевизору. В Швеции очень много болельщиков «Юнайтед», поскольку, как я уже говорил, это один из самых великих клубов планеты, — заявил защитник.