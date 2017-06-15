В тренерском штабе «Халла» случилось первое пополнение при Слуцком

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Пеннок уже работал тренером в основной команде в 2016 году, а до этого два с половиной года трудился в клубной академии. В январе 2017 года Пеннок покинул «Халл» вместе с экс-наставником команды Майклом Феланом.

«Я доволен возвращением в “Халл”, и при этом немного шокирован. Последние несколько дней получились ураганными, но счастлив своему возвращению в клуб. Всегда здорово работать с новым главным тренером. С нетерпением жду совместной работы с Леонидом и другими специалистами. Скоро у нас состоится встреча, на которой обсудим предсезонную подготовку. Хочется поговорить больше со Слуцким и лучше его узнать», — сказал Пеннок.