Фабио Капелло за полтора года в Китае заработает 13 миллионов фунтов стерлингов
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, возглавивший китайский клуб «Цзянсу Сунин», за полтора года в новой команде заработает 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Би-би-си.
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В воскресенье «Цзянсу Сунин» официально объявил о назначении 70-летнего итальянского специалиста на должность главного тренера клуба.
После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 14-е место в китайской суперлиге, находясь в шаге от зоны вылета.
Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года. Также он работал с итальянскими «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», мадридским «Реалом» и сборной Англии.
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