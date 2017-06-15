Фабио Капелло за полтора года в Китае заработает 13 миллионов фунтов стерлингов

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В воскресенье «Цзянсу Сунин» официально объявил о назначении 70-летнего итальянского специалиста на должность главного тренера клуба.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 14-е место в китайской суперлиге, находясь в шаге от зоны вылета.

Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года. Также он работал с итальянскими «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», мадридским «Реалом» и сборной Англии.