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15 июня 2017, 16:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Фабио Капелло за полтора года в Китае заработает 13 миллионов фунтов стерлингов

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт. Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло, возглавивший китайский клуб «Цзянсу Сунин», за полтора года в новой команде заработает 13 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Би-би-си.

<em>МОСКВА 15 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Бывший главный тренер сборной России по футболу <span class=error>Фабио</span> <span class=error>Капелло</span> возглавивший китайский клуб <span class=error>Цзянсу</span> <span class=error>Сунин</span> за полтора года в новой команде заработает 13 миллионов фунтов стерлингов сообщает <nobr>Би-би-си.</nobr> Увеличить
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В воскресенье «Цзянсу Сунин» официально объявил о назначении 70-летнего итальянского специалиста на должность главного тренера клуба.

После 12 туров «Цзянсу Сунин» занимает 14-е место в китайской суперлиге, находясь в шаге от зоны вылета.

Капелло возглавлял сборную России с июля 2012 по июль 2015 года. Также он работал с итальянскими «Миланом», «Ювентусом», «Ромой», мадридским «Реалом» и сборной Англии.
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