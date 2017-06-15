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15 июня 2017, 16:43 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Дамир Даутов стал игроком «Иртыша»

Сегодня «Иртыш» заключил контракт с защитником Дамиром Даутовым, передает пресс-служба клуба.

Воспитанник павлодарского футбола ранее уже выступал за «Иртыш». В сезоне 2016 года он сыграл 9 матчей и заработал одно предупреждение. В футбол начал играть в ДЮСШ-2 (Павлодар). Первый тренер — С. К. Абдуалиев. Далее в его послужном списке были выступления за «Кайрат-Академию» (Алматы), «Астану» («Локомотив») (Астана), «Жетысу» (Талдыкорган) и «Актобе» (Актобе).

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