Дамир Даутов стал игроком «Иртыша»
Сегодня «Иртыш» заключил контракт с защитником Дамиром Даутовым, передает
пресс-служба клуба.
Воспитанник павлодарского футбола ранее уже выступал за «Иртыш». В сезоне 2016 года он сыграл 9 матчей и заработал одно предупреждение. В футбол начал играть в ДЮСШ-2 (Павлодар). Первый тренер — С. К. Абдуалиев. Далее в его послужном списке были выступления за «Кайрат-Академию» (Алматы), «Астану» («Локомотив») (Астана), «Жетысу» (Талдыкорган) и «Актобе» (Актобе).
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