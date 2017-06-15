Дамир Даутов стал игроком «Иртыша»

Воспитанник павлодарского футбола ранее уже выступал за «Иртыш». В сезоне 2016 года он сыграл 9 матчей и заработал одно предупреждение. В футбол начал играть в ДЮСШ-2 (Павлодар). Первый тренер — С. К. Абдуалиев. Далее в его послужном списке были выступления за «Кайрат-Академию» (Алматы), «Астану» («Локомотив») (Астана), «Жетысу» (Талдыкорган) и «Актобе» (Актобе).