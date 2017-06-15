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15 июня 2017, 16:32 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Иртыш» подписал очередного сербского футболиста

Сербский защитник Марио Маслач присоединился к «Иртышу» и сегодня, 15 июня, подписал контракт, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Павлодарцы хотят укрепить оборону до субботы. Увеличить
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26-летний высокорослый (рост — 192 сантиметров) игрок обороны перешел в павлодарский клуб из «Войводины», где был одним из лидеров команды. Маслач также на родине выступал за «Борац» из Чачака, а также за хорватский «Осиек». В его активе один матч в составе молодежной сборной Сербии. В «Иртыше» он призван укрепить центр обороны, руководство клуба желает заявить его до субботнего матча с «Таразом», иначе Димитару Димитрову почти не на кого рассчитывать на этой позиции.

Напомним, что ранее состав павлодарцев покинули сразу два центральных защитника: у Лаши Двали закончился срок аренды, а украинец Евгений Ткачук решил вернуться на родину. Также сообщалось, что «Иртыш» близок к подписанию соглашения с другим сербским защитником — Милошем Стаменковичем.

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