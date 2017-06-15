«Тобол» отзаявил Темирлана Эльмурзаева

Темирлан Эльмурзаев был заявлен за основной состав «Тобола» в 2016 году, хотя еще годом ранее начал принимать участие в играх основы.

В общей сложности в сезонах 2013−2017 он сыграл 68 матчей за молодежку (37 голов) и 15 матчей в сезонах 2015−2017 в главной команде клуба.