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15 июня 2017, 16:26 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

«Тобол» отзаявил Темирлана Эльмурзаева

Трудовые отношения «Тобола» с футболистом прекращены по обоюдному согласию сторон, передает пресс-служба костанайского клуба.

Темирлан Эльмурзаев был заявлен за основной состав «Тобола» в 2016 году, хотя еще годом ранее начал принимать участие в играх основы.

В общей сложности в сезонах 2013−2017 он сыграл 68 матчей за молодежку (37 голов) и 15 матчей в сезонах 2015−2017 в главной команде клуба.

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