«Тобол» отзаявил Темирлана Эльмурзаева
Трудовые отношения «Тобола» с футболистом прекращены по обоюдному согласию сторон, передает
пресс-служба костанайского клуба.
Темирлан Эльмурзаев был заявлен за основной состав «Тобола» в 2016 году, хотя еще годом ранее начал принимать участие в играх основы.
В общей сложности в сезонах 2013−2017 он сыграл 68 матчей за молодежку (37 голов) и 15 матчей в сезонах 2015−2017 в главной команде клуба.
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