Абдулин — игрок «Окжетпеса»
Сегодня кокшетауский «Окжетпес» заключил контракт с защитником Ренатом Абдулиным.
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Досье: Ренат Фоотович Абдулин.
Дата рождения: 14 апреля 1982;
Амплуа: защитник;
Рост: 185 см;
Вес: 76 кг;
Игровой номер: 4.
Карьера:
1999−2000
2001 Кайрат
2002 — 2003
2004 — 2008 Кайрат
2009 — 2010 Локомотив (Астана)
2010 Тобол (Костанай)
2011 Восток
2012 Кайсар
2013 Ордабасы
2013 — 2014 Атырау
2015 — 06.2017 Ордабасы
С июня 2017 Окжетпес.
Сборные:
Национальная сборная — с 2002 года — 30 матчей (2 мяча).
Достижения:
Чемпион Казахстана 2004, 2010.
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