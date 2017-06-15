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15 июня 2017, 16:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Абдулин — игрок «Окжетпеса»

Сегодня кокшетауский «Окжетпес» заключил контракт с защитником Ренатом Абдулиным.

Сегодня кокшетауский Окжетпес заключил контракт с защитником <span class=error>Ренатом</span> <span class=error>Абдулиным</span>. Увеличить
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Досье: Ренат Фоотович Абдулин.

Дата рождения: 14 апреля 1982;
Амплуа: защитник;
Рост: 185 см;
Вес: 76 кг;
Игровой номер: 4.

Карьера:
1999−2000 ЦСКА-Кайрат
2001 Кайрат
2002 — 2003 Восток-Алтын
2004 — 2008 Кайрат
2009 — 2010 Локомотив (Астана)
2010 Тобол (Костанай)
2011 Восток
2012 Кайсар
2013 Ордабасы
2013 — 2014 Атырау
2015 — 06.2017 Ордабасы
С июня 2017 Окжетпес.

Сборные:
Национальная сборная — с 2002 года — 30 матчей (2 мяча).

Достижения:
Чемпион Казахстана 2004, 2010.

Окжетпес
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