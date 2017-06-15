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15 июня 2017, 16:21 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Окжетпес» подписал Фрейдгеймаса

Сегодня состав кокшетауского «Окжетпеса» пополнил литовский защитник Георгас Фрейдгеймас.

Сегодня состав кокшетауского Окжетпеса пополнил литовский защитник <span class=error>Георгас</span> Фрейдгеймас. Увеличить
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Досье: Георгас Фрейдгеймас.

Дата рождения: 10 августа 1987 (Литва);
Амплуа: защитник;
Рост: 185 см;
Вес: 85 кг;
Игровой номер: 2.

Карьера:
2006 — 2008 Вильнюс
2008 — 2009 Лодзь
2010 Ветра
2010 Шяуляй
2011 — 2016 Жальгирис
2016 Иртыш (Павлодар)
2017 Жальгирис
С июня 2017 Окжетпес.

Сборные:
Национальная сборная — с 2012 года — 22 матча.

Достижения:
Чемпион Литвы: 2013, 2014, 2015
Обладатель Кубка Литвы: 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
Обладатель Суперкубка Литвы: 2013.

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