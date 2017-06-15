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15 июня 2017, 15:39 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

За что Криштиану Роналду хотят посадить на 7 лет

Объясняем суть претензий испанских налоговых служб к лучшему футболисту планеты.

Объясняем суть претензий испанских налоговых служб к лучшему футболисту планеты. Увеличить
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ.

3 декабря 2016 года испанская газета Mundo опубликовала расследование, в котором утверждалось, что Криштиану Роналду вывел в оффшоры, по меньшей мере, 150 миллионов евро из доходов, полученных за коммерческое использование его образа.

По информации издания, с целью уклонения от уплаты налогов португалец с 2009 года использовал три компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. Компании согласно расследованию не вели никакой деятельности и не имели сотрудников.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ СЕЙЧАС

13 июня Прокуратура Мадрида обвинила Роналду в сокрытии 14,7 миллионов евро от Государственной налоговой службы. Футболисту вменяется участие как минимум в четырех махинациях с 2011 по 2014 годы.

В иске говорится, что размеры мошенничества росли из года в год:

2011 год — 1,4 млн.

2012 год — 1,6 млн.

2014 год — 3,2 млн.

2014 год — 8,5 млн.

Прокуратура также подтверждает информацию журналистов об использовании бизнес-структуры, созданной в 2010 году на Британских Виргинских островах.

ЧТО ГРОЗИТ КРИШТИАНУ?

Как сообщили газете Mundo источники в налоговой службе, за четыре эпизода в таких размерах обвиняемому грозит 28 миллионов евро штрафа и семь лет тюрьмы.

А ЕГО ПРАВДА ПОСАДЯТ?

Если Роналду признает вину и пойдет на сотрудничество со следствием, то наказание может быть смягчено. Если срок уменьшат вдвое, то это не спасет Роналду от реального заключения — ему придется отсидеть три с половиной года. Если же, учитывая раскаяние и отсутствие подобных эпизодов в прошлом, суд скостит срок в четыре раза, то наказание можно будет сделать условным.

Как отмечают эксперты, скорее всего так и будет — по аналогии с делом Месси.

КАК БЫЛО У МЕССИ

Лионель Месси обвинялся в похожем преступлении, и в конце мая суд приговорил его к 21 месяцу тюрьмы. За решетку аргентинец не отправится, поскольку срок не превысил двух лет. Но у аргентинца и масштабы сокрытия налогов были скромнее — 4,1 миллиона евро в 2007, 2008 и 2009 годах.

ЧТО ГОВОРИТ РОНАЛДУ

Компания Gestifute, представляющая интересы Криштиану, еще в декабре опубликовала документ на бланке налоговой службы Испании, якобы подтверждающий, что Роналду не имеет задолженности по налогам.

Сам футболист прокомментировал обвинения в свой адрес коротко: «Моя совесть чиста».

ЧТО ГОВОРЯТ В «РЕАЛЕ»

На официальном сайте «Реал» выразил полную поддержку футболисту. Клуб заявил, что Роналду действовал в соответствии с законом и с момента перехода в «Реал» не нарушил никаких правил.

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