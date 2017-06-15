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15 июня 2017, 15:22 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Аргентинский полузащитник покидает «Актобе»

В это трансферное окно «Актобе» расстаётся с аргентинским полузащитником Чако Торресом.

В это трансферное окно <span class=error>Актобе</span> расстаётся с аргентинским полузащитником <span class=error>Чако</span> <span class=error>Торресом</span>. Увеличить
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Футболист написал заявление по собственному желанию и покидает «красно-белых».

Всего Торрес принял участие в 6 матчах «Актобе» и провел на поле 340 минут. Футболист является первым игроком в истории «Актобе» из Аргентины.

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