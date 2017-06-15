Аргентинский полузащитник покидает «Актобе»
В это трансферное окно «Актобе» расстаётся с аргентинским полузащитником Чако Торресом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Футболист написал заявление по собственному желанию и покидает «красно-белых».
Всего Торрес принял участие в 6 матчах «Актобе» и провел на поле 340 минут. Футболист является первым игроком в истории «Актобе» из Аргентины.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter