Аргентинский полузащитник покидает «Актобе»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Футболист написал заявление по собственному желанию и покидает «красно-белых».



Всего Торрес принял участие в 6 матчах «Актобе» и провел на поле 340 минут. Футболист является первым игроком в истории «Актобе» из Аргентины.