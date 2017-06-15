Брозович не принял предложения «Зенита»

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Брозовича, а также защитника нерадзурри Джейсона Мурильо € 45 млн.

При этом вопрос о переходе хорватского футболиста в «Эвертон», об интересе которого к Брозовичу сообщалось сегодня, остаётся открытым.

Также была информация, что Брозович интересен московскому «Спартаку». В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл в Серии А 23 матча и забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.