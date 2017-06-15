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15 июня 2017, 14:54 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Брозович не принял предложения «Зенита»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович отклонил предложение о переходе в «Зенит», сообщает Sky Sports.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Брозовича, а также защитника нерадзурри Джейсона Мурильо € 45 млн.

При этом вопрос о переходе хорватского футболиста в «Эвертон», об интересе которого к Брозовичу сообщалось сегодня, остаётся открытым.

Также была информация, что Брозович интересен московскому «Спартаку». В прошлом сезоне 24-летний игрок провёл в Серии А 23 матча и забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

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