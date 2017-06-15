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15 июня 2017, 14:51 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

ПФЛК сообщила об изменениях в составах клубов

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о следующих изменениях в составах команд.

Профессиональная футбольная лига Казахстана сообщила о следующих изменениях в составах команд. Увеличить
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СДЮШОР № 7:
Отзаявлены: Аманжол Абдирахман, Олжас Аманкулов.
Дозаявлены: Даулет Дуйсекулов, Нурдаулет Алмасхан.

«Тобол»:
Отзаявлены: Томаш Шимкович, Денис Главина, Темирлан Эльмурзаев, Асхат Тагыберген.
Дозаявлен: Ника Квеквескири (№ 21).

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