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15 июня 2017, 14:37 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Окжетпес» подписал Гогуа

33-летний грузинский полузащитник Гогита Гогуа стал очередным новичком «Окжетпеса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Опытный хавбек покинул расположение «Ордабасы» сразу после того, как поступило предложение от руководства «синегорцев». Гогуа прибыл в Кокшетау по приглашению нового директора клуба Юрия Бондаренко, ранее занимавшего аналогичную должность в Шымкенте. Его контракт рассчитан на полтора года. Он уже присоединился к команде Виктора Пасулько.

Гогита Гогуа известен по своим выступлениям за «Ордабасы» и особенно за «Иртыш», в составе которого он за полгода сумел стать одним из ярчайших игроков прошлого сезона. Но переезд в Шымкент не пошел на пользу игроку. В КПЛ на его счету 34 матча и шесть голов.

Напомним, что ранее по этому же маршруту проследовали еще два игрока: Алибек Булешев и Ренат Абдулин также перебрались в «Окжетпес» из «Ордабасы». Покинули же состав «синегорцев» травмированные Данил Чертов, Джозев Нейн и украинский полузащитник Сергей Политыло.

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