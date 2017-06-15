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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30083400/
15 июня 2017, 14:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Стал известен новый наставник «Сьона», за который выступает Митрюшкин

Новым главным тренером «Сьона» назначен Паоло Трамеззани.

Об этом сообщил официальный сайт швейцарского клуба. На этом посту специалист сменил Петера Цейдлера.

Под его руководством в прошлом сезоне «Сьон», за который выступает российский голкипер Антон Митрюшкин, занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и обеспечил себе участие в Лиге Европы.

В прошлом сезоне Трамеззани работал в «Лугано». Его официальная презентация на новой должности состоится 20 июня в рамках пресс-конференции.

Сьон
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