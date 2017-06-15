Стал известен новый наставник «Сьона», за который выступает Митрюшкин

Об этом сообщил официальный сайт швейцарского клуба. На этом посту специалист сменил Петера Цейдлера.

Под его руководством в прошлом сезоне «Сьон», за который выступает российский голкипер Антон Митрюшкин, занял четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии и обеспечил себе участие в Лиге Европы.