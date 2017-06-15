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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30083391/
15 июня 2017, 14:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-президента «Барселоны» Роселя не выпускают из тюрьмы, опасаясь бегства

Испанская прокуратура отказывается освобождать бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя, сообщает Cadena Ser.

Росель находится в заключении с 24 мая, когда был арестован по подозрению в отмывании денег на сумму € 15 млн. Позиция прокуратуры обусловлена высоким риском бегства Роселя, недвижимость и бизнес которого находятся за пределами Испании. Кроме того, сотрудники прокуратуры утверждают, что есть записи беседы Роселя с экс-президентом конфедерации футбола Бразилии Рикардо Тейшейрой, с которым он обсуждал возможность избежать наказания.

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