Экс-президента «Барселоны» Роселя не выпускают из тюрьмы, опасаясь бегства
Испанская прокуратура отказывается освобождать бывшего президента «Барселоны» Сандро Роселя, сообщает Cadena Ser.
Росель находится в заключении с 24 мая, когда был арестован по подозрению в отмывании денег на сумму € 15 млн. Позиция прокуратуры обусловлена высоким риском бегства Роселя, недвижимость и бизнес которого находятся за пределами Испании. Кроме того, сотрудники прокуратуры утверждают, что есть записи беседы Роселя с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter