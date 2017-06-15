Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом»
Ассоциация футбола Англии назвала дату проведения матча за Суперкубок Англии, в котором сыграют действующий чемпион
Премьер-лиги «Челси» и обладатель Кубка Англии «Арсенал».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лондонское дерби состоится 6 августа и пройдёт на «Уэмбли».
Напомним, что «Арсенал» в финале Кубка Англии сезона-2016/17 обыграл «Челси» (2:1). Примечательно, что в первом круге АПЛ «канониры» разгромили команду Антонио Конте (3:0), но уступили на «Стэмфорд Бридж» (1:3).
«Челси» стал чемпионом Англии, а «Арсенал» финишировал на 5-м месте.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter