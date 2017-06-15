Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом»

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Лондонское дерби состоится 6 августа и пройдёт на «Уэмбли».

Напомним, что «Арсенал» в финале Кубка Англии сезона-2016/17 обыграл «Челси» (2:1). Примечательно, что в первом круге АПЛ «канониры» разгромили команду Антонио Конте (3:0), но уступили на «Стэмфорд Бридж» (1:3).

«Челси» стал чемпионом Англии, а «Арсенал» финишировал на 5-м месте.