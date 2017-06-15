Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30081768/
15 июня 2017, 13:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Названа дата проведения матча за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом»

Ассоциация футбола Англии назвала дату проведения матча за Суперкубок Англии, в котором сыграют действующий чемпион Премьер-лиги «Челси» и обладатель Кубка Англии «Арсенал».

Ассоциация футбола Англии назвала дату проведения матча за <span class=error>Суперкубок</span> Англии в котором сыграют действующий чемпион <nobr>Премьер-лиги</nobr> <span class=error>Челси</span> и обладатель Кубка Англии Арсенал. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лондонское дерби состоится 6 августа и пройдёт на «Уэмбли».

Напомним, что «Арсенал» в финале Кубка Англии сезона-2016/17 обыграл «Челси» (2:1). Примечательно, что в первом круге АПЛ «канониры» разгромили команду Антонио Конте (3:0), но уступили на «Стэмфорд Бридж» (1:3).

«Челси» стал чемпионом Англии, а «Арсенал» финишировал на 5-м месте.

Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Арсенал
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Музы обладателей Кубка Стэнли—2017. Жёны и подруги игроков «Питтсбурга»

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева

Тест. Вор, легенда, рекордсмен. Кто этот футболист?