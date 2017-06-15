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15 июня 2017, 13:03 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» заинтересовалась нападающим «Фиорентины» Бернардески

«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Федерико Бернардески, сообщает испанское интернет-издание Sport.

Согласно информации источника, футболист отклонил предложение итальянского клуба относительно продления контракта. Действующее соглашение Бернардески в силе до лета 2019 года, и «Фиорентина» может выставить его на трансфер. Сумма отступных за него составляет около € 40 млн.

К игроку проявляют интерес и такие клубы, как туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».

По итогам минувшего сезона Бернардески сыграл в чемпионате Италии 32 матча, став автором 11 голов и 4 результативных передач.

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