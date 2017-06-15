«Барселона» заинтересовалась нападающим «Фиорентины» Бернардески
«Барселона» проявляет интерес к нападающему «Фиорентины» Федерико Бернардески, сообщает испанское
интернет-издание Sport.
Согласно информации источника, футболист отклонил предложение итальянского клуба относительно продления контракта. Действующее соглашение Бернардески в силе до лета 2019 года, и «Фиорентина» может выставить его на трансфер. Сумма отступных за него составляет около € 40 млн.
К игроку проявляют интерес и такие клубы, как туринский «Ювентус» и мюнхенская «Бавария».
По итогам минувшего сезона Бернардески сыграл в чемпионате Италии 32 матча, став автором 11 голов и 4 результативных передач.
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