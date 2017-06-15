Грузинские легионеры покинули «Ордабасы»

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Руководство шымкентцев решило расстаться со своими грузинскими легионерами, которые так и не сумели завоевать места в стартовом составе команды. Оба перебрались в «Ордабасы» прошлым летом. Если 32-летний Марцваладзе приехал в стан шымкентцев из «Дилы», то Гогуа перешел из «Иртыша», где он был одним из лидеров команды.

В текущем сезоне Марцваладзе выходил на поле в девяти матчах КПЛ и стал автором одного гола, Гогуа сыграл еще меньше — в шести матчах, но также сумел отличиться забитым мячом. Гол Гогуа в Кубке Казахстана в ворота «Кызыл-Жара» также позволил шымкентцам пройти в следующую стадию турнира.

Ранее сообщалось, что «Ордабасы» также покинули нападающий Алибек Булешев и защитник Ренат Абдулин, перебравшиеся в «Окжетпес». Пополнилась же команда лишь белорусским голкипером Валерием Фомичевым и нападающим «Атырау» Виталием Ли.