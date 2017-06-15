Гродно, Городея и Минск примут стартовые матчи 12-го тура футбольного чемпионата Беларуси
15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после небольшого перерыва возобновятся матчи футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В Гродно футболисты местного «Немана» примут гостей из ФК «Минск», футболисты «Городеи» на своем поле сыграют с «Гомелем», столичные «Крумкачы» примут «Слуцк».
Лидер первенства солигорский «Шахтер» 16 июня сыграет в Могилеве с «Днепром», идущий вторым борисовский БАТЭ в Новополоцке встретится с «Нафтаном», минское «Динамо», занимающее 3-е место, примет «Ислочь», в Жодино «Торпедо-БелАЗ» сыграет с брестским «Динамо». Последний поединок 12-го тура пройдет 17 июня: «Витебск» — «Славия» (Мозырь).
Положение в группе лидеров после 11 туров: «Шахтер» — 26 очков (разница мячей — 16−5), БАТЭ — 23 (18−7), «Динамо» (Минск) — 22 (13−5), «Слуцк» — 21 (14−7), «Торпедо-БелАЗ» — 19 (13−10).
В бомбардирской гонке лидирует Павел Савицкий из «Немана», забивший 7 мячей.
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