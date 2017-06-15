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15 июня 2017, 12:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

17-летний форвард «Гамбурга» Арп отклонил предложения «Реала» и «Челси»

Мадридский «Реал» и лондонский «Челси» заинтересованы в услугах 17-летнего нападающего «Гамбурга» Ян-Фита Арпа, сообщает Bild.

Согласно информации источника, футболист тем не менее отклонил предложения этих клубов, предпочитая остаться в ганзейском клубе. Арп считает, что в «Гамбурге» у него больше шансов на игровую практику в следующем сезоне. Кроме того, футболисту ещё предстоит сдать экзамены на аттестат зрелости.

Ожидается, что в ближайшие дни Арп продлит контракт со своим нынешним клубом до лета 2019 года.

В минувшем сезоне «Гамбург» в чемпионате Германии занял 14-е место, набрав 38 очков.

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