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15 июня 2017, 11:45 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Тагыберген и Деспотович с июля будут выступать за «Астану»

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген и сербский форвард Джордже Деспотович продолжат свои выступления за «Астану», сообщается на официальном сайте столичной команды.

На данный момент они находятся в аренде в Тоболе. Увеличить
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«С 1 июля оба футболиста вернутся в расположение столичного клуба и будут заявлены, как для турнира премьер-лиги РК, так и на еврокубки», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оба футболиста были арендованы с начала текущего сезона костанайским «Тоболом». Всего в нынешнем чемпионате Джордже Деспотович сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. На счету Асхата Тагыбергена 10 матчей и 3 голевые передачи.

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