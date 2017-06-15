Тагыберген и Деспотович с июля будут выступать за «Астану»

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«С 1 июля оба футболиста вернутся в расположение столичного клуба и будут заявлены, как для турнира премьер-лиги РК, так и на еврокубки», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оба футболиста были арендованы с начала текущего сезона костанайским «Тоболом». Всего в нынешнем чемпионате Джордже Деспотович сыграл 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. На счету Асхата Тагыбергена 10 матчей и 3 голевые передачи.