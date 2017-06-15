Верон уволил наставника «Эстудиантеса» после протестов болельщиков

Решение было принято после протеста болельщиков клуба, спровоцированного словами Нарди в социальной сети «Твиттер» трёхлетней давности. В них он негативно отзывался о бывшем главном тренере «Эстудиантеса» и сборной Аргентины Карлосе Билардо. Однако сам Нарди утверждает, что писал это не он.

«Я решил покинуть свой пост после всего случившегося, чтобы клуб и президент могли работать спокойно. Я не знаю, кто написал эти слова о Билардо. Но если люди не верят мне, то не остаётся ничего иного, как уйти», — сказал в связи с этим Нарди.